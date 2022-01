Tendenza settimana bianca, cosa indossare sulla neve: dal balaclava ai Moonboot

C'è chi la neve la ha già avvistata dalla finestra di casa, con i primi fiocchi caduti timidamente su qualche città italiana. C'è chi è tutto l'inverno che sfoggia quotidianamente Ugg (sì, da un paio di anni sono tornati) e cappelli di pelo per sentirsi a Cortina almeno con lo spirito. Ma speriamo tanto che qualcuno non positivo al Covid riesca comunque ad andare in settimana bianca per davvero e quindi, in pieno revival del mood "Vacanze di Natale '82" ecco i cinque must have inevitabili per la settimana bianca edizione 2022.

Balaclava mon amour

Solo gli sprovveduti pensano ancora che sia il nome di una nuova bevanda russa, mentre i beninformati sanno che il passamontagna è l'Accessorio Assoluto e Maiuscolo dell'inverno. Questi ultimi, però, non necessariamente se la sentono di andare al lavoro agghindati come potenziali rapinatori di banche ma in vacanza, si sa, cambia tutto e il balaclava giusto non potrà che rendervi i trend setter della baita.

Cammina come un astronauta

Abbiamo già parlato della tendenza moonboot che quest'inverno non ha risparmiato praticamente nessuno, né l'alta moda (leggi alla voce Chloé e Miu Miu) né lo streetstyle. Talmente convincenti che Dua Lipa ha indossato il modello di GCDS dedicato a Hello Kitty insieme a un bikini bianco e lo scatto è rimbalzato per tutto il web. Avvertenza: i più freddolosi magari possono abbinare il cardigan di cui sotto.

Il maxi cardigan a fantasia

Comodo e caldo come un morbido accappatoio ma con quel tocco etnico che fa tanto Etro ve lo potete buttare addosso per colazione, cena e bombardino d'ordinanza e fare quelli (fintamente) casual come si impone nelle località sciistiche chic.

Il montone rigorosamente oversize

Non sarà impermeabile ma sicuramente è vintage (e dunque bello, ricercato e sostenibile). Il giubbotto di montone giusto è la giacca della vita e se siete state abbastanza fortunate da trovarlo della vostra misura (non la XL che, vi hanno assicurato "veste dalla S alla L") quale occasione migliore per sfoggiarlo di una passeggiata sulla neve con due scatti da condividere?

Tuta da sci, ma glamour

Basta improponibili completi sportivi, sulle piste da sci si va come se si dovesse sfilare e l'outfit sembra addirittura poter compensare uno stile non così curato. Guardate le vip: se Valentina Ferragni sfoggia un adorabile completo in pied de poule, la tuta di Csaba dalla Zorza con strisce laterali in odor di anni Ottanta è firmata Dior.