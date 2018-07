Sarah Jessica Parker in pigiama per le strade di New York, "Carrie" nuova testimonial Intimissimi

di Gustavo Marco Cipolla

Per la campagna autunno-inverno 2018/19 il brand di lingeriesceglie l'attrice, storico volto della serie “”, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, per presentare la nuova “balconette”. Perché la sensualità si sa, è un'arte femminile, che lascia libertà di scelta in amore ma anche di sedurre come si vuole.L'ispirazione? Le note di “Nessuno mi può giudicare”, la celebre canzone cantata da Caterina Caselli cinquant'anni fa, diventa il punto di partenza per la realizzazione dell'advertising campaign mondiale. Il brand di intimo celebra la femminilità intelligente, quella che si ribella e non accetta le regole, e che fa dell'unione una forza non solo personale ma carismatica. Sulle strade di New York in total black, Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie Bradshaw della serie tivù che compie venti anni, sfoggia una mise day&night e passeggia libera tra le vetrine delle boutique della Grande Mela.Un look indipendente per l'attrice che, con la nuova “balconette” in pizzo, che crea un'imbottitura effetto supervolume valorizzando le forme femminili, indossa un pigiama in seta nero lasciando intravedere il reggiseno che diventa quasi un accessorio volto ad abbellire e completare l'outfit seguendo i trend del momento. Un must have irrinunciabile per la prossima stagione, adatto per le serate in discoteca o per romantiche cene a lume di candela dove è importante essere belle e affascinanti per il proprio lui, magari con quell'effetto vedo-non vedo per attirare la sua attenzione. In una delle sue frasi più famose Parker ha detto “segui il tuo istinto e non lasciare che le opinioni che gli altri hanno su di te diventino quello che pensi tu di te stesso”. E di certo, con la nuova “balconette” firmata Intimissimi, ogni donna saprà come conquistare o riconquistare il proprio lui, senza lasciarsi influenzare dai pregiudizi.