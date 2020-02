Sanremo 2020, pagelle look terza serata. Tutti in rosa: Alketa e Pinguini Tattici total pink, Georgina si riprende con il tango

Sanremo 2020 arriva alla terza serata. Dopo quella di ieri che, dal punto dei vista dei look, è stata abbastanza soporifera, questa sera i "sorvegliati speciali" sono Georgina Rodriguez, bellissima fidanzata di Cr7 dal look generalmente sull'aggressivo andante, e di nuovo Achille Lauro, che canterà "Gli uomini non cambiano" (il che è già tutto un programma).

Le protagoniste dell'Amica Geniale: 8

Tenerissime ed emozionate, Margherita Mazzucco e Gaia Girace esordiscono all'Ariston una di bianco e l'altra di scuro vestite. Il contrasto "debuttante" contro "dark lady" forse è un po' estremo, ma loro insieme sono deliziose.

Pinguini Tattici Nucleari: 7

Probabilmente il cantante Riccardo Zanotti si è messo d'accordo con Alketa di cui sotto e anche lui, oltre al batterista, sfoggia un look in tinta Barbie. Nel loro caso, almeno, la mise fa sorridere. "Pink is my new obsession" frase d'ordine della serata.

Elodie: 8.5

Un look non scontato: il tubino salopette rischia di essere troppo "governante tedesca" ma è stemperato dalla camicia con ruches e gli enormi orecchini. E nel suo caso (ascoltaci Emma Marrone, solo nel suo) i capelli con gel all'indietro hanno un senso. Originale e d'impatto. Brava.

Alketa Vejsiu: 4

Scende le scale sulle note di "I sogni son desideri": lei desidererebbe essere una Cenerentola glamour, noi invece che avesse indossato qualcosa di diverso e, preferibilmente, meno color Big Babol. No, no e no.

Ornella Vanoni: 6

L'Ornella nazionale è simpaticissima e intoccabile. Però stasera pare si fosse dimenticata di essere attesa all'Ariston e sia arrivata in fretta e furia buttandosi addosso il primo outfit trovato (nella fattispecie una camicetta primaverile e un paio di jeans). Lasciamo a voi i commenti.

Levante: 6

Errare è umano, perseverare diabolico ma la scelta di Claudia, che per la terza serata si presenta con un abito fotocopia di quello della seconda (il quale già non è che fosse proprio superlativo), è semplicemente incomprensibile. Da lei ci aspettavamo grandi cose, ma il Festival è quasi alla fine e non vorremmo doverci ricredere. Né pensare che abbia comprato in serie ai saldi della scorsa estate.

Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Giorgia, Gianna Nannini, Emma Marrone, Fiorella Mannoia ed Elisa: 8

Vestite sui toni del nero e del rosso per annunciare il concerto contro la violenza sulle donne a Campovolo. C'è chi sta meglio (Pausini, impeccabile con giacca e gonna midi Armani), e chi un po' meno (Elisa, di cui non siamo ben riusciti a comprendere appieno il look), ma l'importante, stavolta è il messaggio. Solo per questa volta però.



Ci riprova con il look bianco, che però non solo era il must dell'anno scorso, ma in versione blazer al ginocchio fa un po' troppo infermiera in libera uscita. L'unica cosa da curare qui è la scelta del look: cosa che ovviamente non le è riuscita.

Georgina Rodriguez: 6

Sembra di colpo ad essere tornati a un qualsiasi Sanremo degli ultimi anni Ottanta. L'abito è il solito modello scontato da "bellona", glitterato, fasciatissimo, super scollatura, spacco enorme. In una parola banale. Forse in Spagna va di moda così, più probabilmente speriamo che il costumista faccia un corso di aggiornamento quanto prima.





