Sabato 7 Gennaio 2023, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 17:38

Ritorno ai classici. Sembra essere questa la linea guida dello shopping nei primi giorni di saldi: tra i capi più ricercati niente di particolarmente fuori dalle righe. Nell'ottica della sostenibilità e dell'avvicendamento selvaggio di macro e micro tendenze gli acquisti "pazzi" sono fuori discussione: meglio puntare sui classici pezzi "must have" che ci mancano, di preferenza approfittando degli sconti su articoli di qualità.

Il blazer

Capo dominante delle tendenze degli ultimi anni, la classica giacca da completo è diventata un passepartout ineludibile per qualsiasi guardaroba. Il 2022 la voleva in pied de poule o tartan, magari abbinata a una gonna della stessa fantasia, o più pesante da usare come cappotto. Ma vanno bene anche i classici a tinta unita, da sfoggiare sui soliti jeans o con pantaloni più eleganti, magari per l'ufficio.

Il cappotto classico

Che sia il sempreverde color cammello o di un colore vivace, magari con la cinta se più oversize, è il momento di investire per un capospalla che possa durare anche negli inverni a venire. Bando alla fantasia e via libera ai pezzi facilmente abbinabili, magari a lunghezza midi come impongono le tendenze degli ultimi anni. Per il colore, bello il verde bottiglia o anche un blu.

Il denim perfetto

La ricerca sovrana, quella di tutta una vita: acquistare il jeans che ci calza a pennello e ci mette in valore (al di là della tendenza del momento) è sempre una buona idea, soprattutto in tempi di saldi. I più preparati avevano già solcato i camerini delle boutique per individuare il modello giusto e con gli sconti andranno a colpo sicuro.

La decolleté

Dopo la pandemia è tornata la voglia di essere sensuali e, ora che le occasioni sociali sono di nuovo all'ordine del giorno, di smettere di indossare le sneaker per tornare sui tacchi. E i saldi sono un'ottima occasione per rinnovare la scarpiera: mary-jane ottimo investimento, così come un paio di mocassini vertiginosi oppure una semplice ma elegante decolleté classica.

La borsa firmata

Per molti marchi di lusso che non vanno mai in saldo (leggi Vuitton, Gucci e Dior) altrettanti applicheranno gli sconti. Una delle borse più richieste è la Roman Stud di Valentino, che ora si può trovare in sconto, insieme a qualche modello di Balenciaga (come la Hourglass) o Stella McCartney.