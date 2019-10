La signora in rosso: da 40 anni veste solo di quel colore scelto anche per capelli, casa, mobili e tomba Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 40 anni vive una vita in(e non, si spera, per il suo conto in banca). Si veste di rosso, tinge i suoi capelli di rosso, la sua casa è interamente rossa (dalla cucina, al letto, ai bicchieri, tranne che per le foglie delle piante d'arredamento).Lei è, ha 67 anni, è bosniaca, e nel suo paese, Breze (a nord di Tuzla) è nota per questa sua ossessione.Il tempo passa e Zorica ha una paura: quella di morire senza continuare con questa sua mania. Così, per se stessa e per il marito Zoran ha fatto già realizzare due tombe con un granito importato dall'India, rigorosamente rosso."Quando ho compiuto 18 o 19 anni ho avuto un improvviso e forte bisogno di indossare il rosso", ha detto la donna all'agenzia Reuters, secondo quanto riporta il suo sito web - Non ci deve essere un singolo punto di nessun altro colore sulle decorazioni o sui vestiti della mia casa".Ma perché fa questo? Si giustifica dicendo che il rosso le dà la sensazione di avere "forza e potenza".Non contravviene mai alla regola del rosso: si è sposata usando quel colore e, ai funerali, la si riconosce subito perché non veste di nero.C'è un vantaggio a fare questa vita? A quanto pare il marito non riesce ad accorgersi quando lei indossa un abito nuovo. “Non posso dire la differenza. Tutto è uguale ", racconta lui. In sostanza, una scusa in più per dire di non averci fatto caso.