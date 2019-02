Make up e fashion dedicati al maiale: anche la Rinascente festeggia il capodanno cinese

Fino al 17 febbraio anche la Rinascente festeggia il capodanno cinese con iniziative speciali dal sapore orientale. Quest’anno la festa cade il 5 febbraio e segna l’ingresso ufficiale nell’anno del Maiale, che viene associato alle caratteristiche di gentilezza, generosità e coraggio ma anche di irascibilità. Tradizionalmente il periodo di festa dura 15 giorni, le famiglie si riuniscono, si fanno offerte per le divinità e per gli antenati, si prega e si pulisce la casa. E’ festa dunque anche nei flagship store di Roma, Milano e Firenze che sono stati

con le tipiche decorazioni rosse. Anche i singoli brand organizzano iniziative e lanciano capsule collection con tendenza

Marchi beauty come Chanel, Dior, Giorgio Armani, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Lancôme, Yves Saint Laurent propongono make up collection a tema. Special editions anche nell’area fashion con Gucci Eyewear, Paul Smith e Polo Ralph Lauren. Previste anche alcune iniziative food, come la c erimonia del tè, sabato 9 febbraio alla Rinascente in via del Tritone.

