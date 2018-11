Da Rifò a Save The Duck, il Black Friday si tinge di verde

Il black friday diventa verde con i marchi della moda sostenibile. Tra le tante iniziative

startup pratese Rifò che ha deciso di donare 5 euro per ogni capo della collezione invernale acquistato ai progetti delle tre fondazioni aderenti all'iniziativa #2lovePrato: Legambiente Prato, Fondazione Ami e Opera Santa Rita. Per l'occasione, Rifò presenta anche due nuovi prodotti che si aggiungono alla collezione di maglieria e accessori realizzati interamente con fibre tessili recuperate da vecchi indumenti raccolti tra Italia, Europa e Stati Uniti: si tratta di maglioncini e i calzini in cashmere rigenerato, realizzati nel distretto tessile di Prato con il tradizionale metodo

. Grazie a questo metodo Rifò spiega che, oltre a donare una nuova vita alle rimanenze delle lavorazioni, si riducono, rispetto a un capo nuovo, del 90% l'uso di acqua, del 77% quello dell'energia, del 90% i prodotti chimici, del 95% le emissioni di CO2 e del 100% l'uso di coloranti.



Anche Save The Duck, brand di piumini animal-friendly, per il Green Friday ha scelto di supportare un progetto solidale nato in sostegno ai territori del Nord Est colpiti dall'ultima ondata di maltempo. Il brand aderisce all'iniziativa

Salviamo le montagne di Nord Est

del Cai, Club Alpino Italiano, devolvendo il 50% del fatturato delle vendite di venerdì 23 novembre e del suo store di Milano in via Solferino 12. E ancora, il marchio tecnico di montagna Salewa ha scelto di donare il 10% del fatturato online, dal 23 al 26 novembre, all'organizzazione non-profit Pow, Protect Our Winters.

“green” della giornata di sconti pre-natalizi, spicca quella della