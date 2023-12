Pucci sfilerà a Roma nel 2024, l'annuncio, il rilancio (con Camille Miceli) e l'evento: cosa sappiamo

L'alta moda torna a Roma: Pucci ha annunciato che la sua prossima sfilata si terrà proprio nella Capitale il prossimo aprile. La location per ora è top secret: le uniche informazioni diffuse sono il nome del fashion show, Very Vivara, e la data del 4 aprile 2024. La sfilata prende il nome dalla stampa Vivara nata nel 1965, una delle più iconiche della maison che nell'immaginario collettivo è proprio questo: fantasie e coloratissimi motivi anni Sessanta.

Il rilancio della maison

Camille Miceli, stilista di origini italo-canadesi nominata direttrice creativa dello storico brand nel 2021, prima donna alla guida in 70 anni, sarà alla sua seconda sfilata italiana dopo l'esordio a Firenze.

L'ultima collezione è la seconda capsule in collaborazione con Fusalp: tute da sci, giacche e pezzi termoregolanti con le variopinte stampe di Pucci come Iride, Marmo e Girandole, la cui palette comprende tonalità da alta montagna come il verde alpino e il verde menta, il blu, il fucsia e il viola.

La tradizione sportswear

Perché proprio lo sportswear è stata la rampa di lancio della maison creata da Emilio Pucci di Barsento: asso dell'aviazione, stilista e politico italiano pluridecorato con tre Medaglie d'argento al valor militare. Nel 1947, quando si era riconvertito in istruttore di sci, Harper's Bazaar pubblicò la fotografia di Toni Frissel che ritraeva un "dashing gentleman" in un moderno completo da sci. Il successo incoraggiò Pucci a lanciarsi nella creazione di evstiti da donna: la prima boutique aprì le porte a Capri nel 1950 e il resto è storia. Nel 2021, data di nomina di Camille Miceli, Pucci era senza direttore creativo dal 2017. Il rilancio della maison passa da lei e da quel ritorno a Capri nel 2022: un evento per "pochi intimi", si fa per dire visto che c'erano Vittoria Ceretti, Coco Brandolini d'Adda, Ginevra Mavilla solo per dirne alcuni.

E nel post Instagram con cui è stata annunciata la sfilata romana c'è proprio Miceli che posa in varie location della Capitale: sulle scale di Trinità dei monti e con una serie di targhe in stile antico romano. "Roma amor", "Attenti al cane" e, una su tutti, "Pucci a Roma, 4.04.2024".