Fragranze, la profumeria artistica a Firenze con 170 brand: ospite d'onore Jean-Claude Ellena

Le maison della profumeria artistica si danno appuntamento a Firenze, alla Stazione Leopolda dal 13 al 15 settembre per l'edizione 17 di Fragranze, il salone organizzato da Pitti Immagine che quest'anno ospita 170 brand. Il binomio arte e bellezza è il tema di questa edizione: il graphic artist Diego Soprana si è ispirato ad Antonio Canova e Gian Lorenzo Bernini. Sono tanti gli eventi e i progetti speciali, anche in giro per la città. Arriverà Jean-Claude Ellena, autore di profumi best seller e talento riconosciuto in tutto il mondo: alla Leopolda andrà in scena la prima retrospettiva a lui dedicata ma è in programma anche la presentazione della sua ultima fragranza, Rose & Cuir per Editions de Parfums Frederic Malle. Nato a Grasse, culla dell'alta profumeria, Ellena ha realizzato profumi iconici come First per Van Cleef & Arpels e L'Eau de Champagne per Sisley (1976), L'Eau parfumee per Bulgari (1992) e Declaration per Cartier (1998).



In fiera spazio anche alle materie prime del profumo con il legno protagonista in un'area dedicata. Tra i temi trattati nei dibattiti, il design nei punti vendita, come comunicare una fragranza e lo skincare. Il mondo dello skincare avrà uno spazio speciale al salone, con una serie di brand specializzati nella cosmetica altamente performante, con creme, sieri e oli. Venerdì torna invece l'Osservatorio promosso da Pitti con Marco Ricchetti per illustrare la dimensione economica della profumeria artistica (600 milioni di euro il fatturato in Europa registrato nel 2018). Ma gli appuntamenti non si esauriscono alla Leopolda, Firenze diventa la città delle fragranze con eventi sparsi in città tra cui una speciale visita guidata alla mostra Romanzo breve di moda maschile a Palazzo Pitti: inedite note olfattive racconteranno i cambiamenti nella moda uomo.

