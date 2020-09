Premio Margutta 2020, la stilista Eleonora Altamore presenta la nuova collezione Pearl Dreams

Ultimo aggiornamento: 15:08

Abiti di Alta Moda in voile, ricchi di pizzi, cristalli e perle. Tutto pronto per l'edizione 2020 del, doveporterà in passerella "Pearl Dreams" una tra le sue più preziose collezioni. Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 20.30 in via Margutta n. 102 a Roma, la designer, che nel 2011 le era stato conferito il Premio Margutta, presenterà la sua nuova collezione, di cui fa parte anche il pregiatissimo abito con 7mila perle. Durante l'evento “ModArt”, in una serata ricca di arte e spettacolo, verrà consegnato il “Premio Margutta 2020”, rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò.Il Premio Margutta, marchio registrato, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva giunto alla sua XX^ edizione, è ideato da Giovanni Morabito. Sarà consegnato per la sezione intrattenimento/editoria a Dimensione Suono Roma; per la musica alla cantante Fiorella Mannoia, per il cinema all’attore Alessandro Preziosi e Marcello Fonte; per la sezione gruppo musicale ai Negrita; per l’arte al Prof. Emmanuele Emanuele; per il giornalismo a Sabrina Giannini.L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte. Presidente Onorario del Premio Margutta è il regista Gabriele Salvatores.L’evento “ModArt” è un confronto tra due filosofie artistiche, Moda e Arte. Sarà condotto da Valeria Oppenheimer. Durante la serata si esibirà dal vivo il gruppo musicale Black Sheeps.La sezione Arte, coordinata da Monogramma Arte Contemporanea di via Margutta 102, direttore artistico Giovanni Morabito, presenterà una performance ideata da Marcello Montalbano. Le acconciature ed il trucco delle modelle saranno curate da Marcello Montalbano Compagnia della Bellezza e Tina Chiera.La serata verrà trasmessa in diretta streaming sui canalie sulla pagina facebookIl Premio Margutta in passato è stato assegnato a personaggi illustri, fra gli altri : Pippo Baudo, Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Stefano Dominella, Guillermo Mariotto, Vittoria Belvedere, Niccolò Fabi, Carlo Verdone, Gianni Floris, Zero – Assoluto, On. Walter Veltroni, Philippe Daverio, Santo Versace, Anna Falchi, Franco Di Mare, Isabella Bossi Fedrigotti, Andrea Monorchio, Veronica Maya, Claudio Santamaria, Alessandra Mastronardi, Michele Placido, Emmanuele Emanuele, Philip Rylands, Gianfranco Jannuzzo, Ercole Pellicanò, Eleonora Giorgi, Mara Venier, Antonio Catricalà, Vladimir Luxuria, Fiorello, Michele Santoro, Teresa de Sio, Roberto Pisoni, Milly Carlucci, Carlo Freccero,Primo Reggiani, Fondazione Sorelle Fontana, Roberto Alessi, Michelangelo Pistoletto, Cristina Comencini, Leo Gullotta, Maurizio Costanzo, Dario Fo, Asia Argento, Paolo Calabresi, Lino Banfi, Roberto Vecchioni, Michele La Ginestra, Rodolfo Laganà, Mara Giovanna Elmi, Adriano Aragozzini, Antonello Fassari, Mirkoeilcane, TooItaly, Gino Castaldo, Massimo Wertmuller, Marco Travaglio, Marina Rei, Debora Caprioglio, Francesca Reggiani, LEGGO, Pinella Passaro, Liliana Fratini Passi ed altri.