Peter Lindbergh, morto il leggendario fotografo di moda che immortalò le super top in bianco e nero

È morto Peter Lindbergh, leggendario fotografo di moda, collaboratore storico delle più importanti riviste del settore e due volte artefice del calendario Pirelli. Lindbergh, ha annunciato la famiglia sul suo account Instagram ufficiale, si è spento il 3 settembre, a 74 anni e lascia sua moglie Petra, sposata dopo il divorzio dalla prima, Astrid, e quattro figli.

Meghan Markle torna al lavoro: curerà il numero di settembre di Vogue Uk

Torino, alla Reggia di Venaria la “Fashion photography” negli scatti di Peter Lindbergh

Tra le foto più celebri del fotografo tedesco, nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, quelle che ritraggono in bianco e nero le top model anni Novanta: Naomi, Linda, Cindy, Kate, che anche a quegli scatti devono la loro fama. Primi piani con poco trucco, risate su una spiaggia vestite di semplici camicie da uomo, abbracciate per le vie di New York: «Dovrebbe essere responsabilità dei fotografi liberare le donne, e chiunque dal terrore della gioventù e della perfezione», diceva Lindbergh, che fece sua anche la crociata contro il fotoritocco selvaggio.



Il bianco e nero, per lui, era il modo migliore per trasmettere realmente la personalità dei suoi soggetti: «Ogni volta che ho provato a fotografare le super modelle a colori il risultato è stato come una pubblicità di cosmetici mal riuscita. In bianco e nero, si riesce veramente a vedere chi sono».

Storiche le sue copertine per riviste come Vogue e Harper's Bazaar, fino a quella del numero di settembre di Vogue Uk (quello curato da Meghan Markle, per intenderci), sulla quale sorridono le donne del "cambiamento". Sua anche l'edizione 2002 del calendario Pirelli, la prima a ritrarre attrici invece di modelle.

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA