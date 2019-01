Patrizia Pepe celebra i 60 anni di Barbie con una speciale linea Junior Girls

Come negli anni ’80, nella moda sono tornati i loghi. E per omaggiare il 60° anniversario di Barbie, all’88esima edizione di Pitti Immagine Bimbo, Patrizia Pepe ritrova lo stile pretty baby con una speciale linea Junior Girls: Barbie by Patrizia Pepe Fall/Winter 2019.

Guarda caso, il marchio Barbie, a caratteri cubitali, campeggia sulle felpe dalle grafiche pop-style, illuminate da strass e ricami di paillettes. “Barbie è una vera e propria icona che ha accompagnato generazioni di bambine di ogni età e nazionalità, dimostrando loro che possono essere tutto ciò che desiderano e incoraggiando, attraverso il gioco, l’immaginazione e la creatività”, ha spiegato Patrizia Bambi, fondatrice e direttore creativo di Patrizia Pepe.

Barbie sarà protagonista dell’88esima edizione di Pitti Immagine Bimbo anche attraverso una mostra iconografica nella Sala della Polveriera per un viaggio nei 60 anni di storia di Barbie, dal 1959 ad oggi.

