Nuna Lie, nuova boutique al centro di Roma: «Segnale di positività e speranza»

Nuna Lie continua a credere nel retail e inaugura una nuova boutique nel centro di Roma. Il brand italiano leader del fast-fashion ha difatti aperto, in questi giorni, nella suggestiva via del Tritone, fulcro dello shopping capitolino, per rinnovare il suo speciale rapporto con la clientela, e dimostrare come ancora oggi - e in questo particolare e delicato momento storico - la vendita al dettaglio rappresenti l'anello di congiunzione con l'e-commerce.

«L'apertura del Tritone ha una valenza molteplice per noi - dichiara Samuele Di Nepi, Direttore Produzione e co-fondatore del marchio - innanzitutto è un segnale di positività e speranza che non riguarda solo noi, ma tutto il commercio locale e nazionale, per non parlare della sua valenza strategica che va a rafforzare e contribuire al successo delle vendite online, per quanto sia incredibile da credere, poiché rinnova quel rapporto di fiducia con ogni cliente che si sentirà ancora più a suo agio ad acquistare poi da casa. Infine questo spazio è per noi un ritorno, un ritorno felice là dove nacque uno dei nostri primi storici punti vendita».

Rinnovato nel look e nel concept, accogliendo anche oggetti di cartoleria ricercati, accessori, e tante novità, il negozio accoglie la nuovissima collezione autunno/ inverno caratterizzata da colori caldi, neutri declinati in abiti e maglieria avvolgente, abbinati a capsule fantasia che rendono vivace e unica la stagione fredda. Tra le novità anche la lingerie, una piccola selezione limited edition di bralette e coulotte in pizzo da abbinare a ogni look.

© RIPRODUZIONE RISERVATA