Moschino sceglie Roma, sfilerà nella Capitale per la prima volta: «Sarà un omaggio a Fellini»

Per la prima volta Moschino sfilerà a Roma. Il direttore creativo Jeremy Scott ha scelto la capitale italiana per portare in passerella la collezione Moschino Uomo e la pre-collezione Moschino Donna Autunno/Inverno 2019.La scelta di sfilare a Roma appare naturale per Jeremy Scott, che spiega: «Ho deciso di presentare la collezione Uomo e la pre-collezione Donna A/I 2019 negli storici studi di Cinecittà a Roma, poiché lo show sarà un omaggio al grande Federico Fellini che ha girato proprio lì alcuni suoi capolavori cinematografici. Ho preso ispirazione dal suo lavoro e dai magnifici personaggi protagonisti di film quali Roma, La Dolce Vita, Satyricon, 8 1/2, Casanova solo per citarne alcuni». La sfilata si terrà martedì 8 gennaio 2019.