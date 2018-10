Morta Kate Woodcock, modella e hostess per Hamilton e Vettel

Ultimo aggiornamento: 19:21

Gran Bretagna in lutto per la, a soli 30 anni, di, celebre modella ed ex hostess di Formula 1. Nella sua carriera, la ragazza aveva accompagnato, nei paddock, campioni come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton., lo scorso fine settimana, in seguito ad unnei pressi di Walsall. Per cause ancora da precisare, la ragazza, che stava tornando nella sua casa di Birmingham, ha perso il controllo della sua Bmw, andandosi a schiantare contro un muro, distruggendolo completamente e morendo sul colpo.Negli ultimi giorni, tante persone sono andate ad omaggiare la ragazza nel luogo dell'incidente: fiori e tanti messaggi di cordoglio pere la sua famiglia, che ha deciso di lanciare una raccolta fondi per finanziare le spese del funerale. A confermare la notizia anche l'agenzie di modelle per cuilavorava, dopo che laaveva deciso di abolire la figura delle hostess nei paddock. In quell'occasione, la ragazza si era dimostrata molto critica: «Ma quale sessismo, io facevo la hostess perché mi piaceva farlo. Era un incarico che si svolgeva in maniera molto professionale, nessuno ha mai tentato approcci o molestie nei miei confronti».