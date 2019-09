Sofia Loren premia Valentino ai Green Carpet Fashion Awards di Milano

Una standing ovation al Teatro alla Scala ha accolto Valentino Garavani che è stato insignito del Legacy Award durante la terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards, l'evento dedicato alla sostenibilità nella moda. A consegnare il premio allo stilista 87enne Sofia Loren , emozionata fino alle lacrime. «La mia più grande gioia stasera è stato sapere che la signora Loren avrebbe partecipato» ha detto commosso Valentino.

Piazza Duomo era blindata per la terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards, gli Oscar della moda sostenibile, che chiudono questa sera le passerelle milanesi. Star della serata Valentino, premiato alla carriera, che è arrivato tenendo per mano Sofia Loren. E poi sul tappeto verde tanti stilisti, da Stella Mc Cartney, da sempre paladina dell'ecosostenibilità, ad Alessandro Michele , il direttore creativo di Gucci, accompagnato dal manager Marco Bizzarri, fino a Brunello Cucinelli, che da sempre propone la necessità di «tornare a vivere secondo natura».Tra gli altri stilisti, Alberta Ferretti, Lorenzo Serafini, Peter Dundas, Pierpaolo Piccioli di Valentino, Luisa Beccaria, Vivetta, Veronica Etro, imprenditori come Francois Henry Pinault, top come Amber Valletta, Doutzen Kroes, Eva Riccobono, attrici come Shailene Woodley e cantanti come Lou Doillon . A fare gli onori di casa il presidente di Camera moda Carlo Capasa e la fondatrice di EcoAge Livia Firth, con il marito Colin, insieme al sindaco Beppe Sala.