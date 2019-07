Twinset lancia “Pleasedontbuy” una collezione di abiti di lusso creata per il noleggio

Il nome della capsule è ispirato al vecchio motivo fine anni '70

Please Don't Go

, ma l'obiettivo da conquistare sono i giovani della generazione Zeta, quelli abituati allo streaming on demand, allo sharing, al rental. Twinset, l'azienda di Carpi, nel modenese, ha deciso di tentare il business del noleggio nel mondo del fashion. Da settembre sarà disponibile

Pleasedontbuy

una collezione progettata, creata e prodotta interamente Made in Italy, e destinata solo al noleggio. Abiti di tulle e volant, seta e cashmere, impreziositi da dettagli lussuosi, da cerimonia, matrimoni, eventi particolari che, se acquistati, costerebbero dai 900 ai 3000 euro, potranno essere affittati per alcuni giorni a un prezzo variabile tra i 40 e i 90 euro.



«Mi piaceva anche il concetto di educare un po' i giovani, che non possono permetterselo, alla qualità - ha detto Alessandro Varisco, ceo di Twinset - Lo so che ci sono già dei servizi di noleggio abiti, ma sono multibrand che comprano a stock, dopo che il prodotto è già stato nel boutique o negli outlet. La nostra squadra di stilisti creerà invece la collezione solo a questo scopo, saremo il primo brand a farlo, controllando tutto, dall'acquisto del tessuto al noleggio». Inizialmente saranno 21 modelli, con 3 o 4 colori diversi, dalla taglia 38 alla 48, aggiornati in modo da andare incontro alle esigenze della moda e della cliente. Da settembre avranno il loro spazio Pleasedontbuy due punti vendita a Roma, due a Milano, uno a Firenze, Verona, Bari, e nel corner dell'Orio Center vicino Bergamo. Da gennaio il progetto si allargherà su altre città, sul web e all'estero.

