Un francobollo di Italo Lupi per i trent'anni di Pitti Immagine Uomo

Un francobollo per celebrare i trent'anni di Pitti Immagine. Nel gennaio del 1989 fu proprio la rassegna dedicata all'uomo a inaugurare la nuova denominazione del gruppo, seguito poi dagli altri saloni fiorentini. Il bozzetto del francobollo è stato creato da Italo Lupi, uno dei designer italiani più apprezzati nel mondo l'anniversario sarà celebrato anche con la mostra «The Fashion Mailbox», sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con quello dei francobolli.



L'esposizione - oltre 80 francobolli, particolarmente belli e rappresentativi di come le poste di tutto il mondo hanno celebrato la moda - sarà allestita nella sala stampa alla Fortezza da Basso. L'emissione del francobollo, a cura del Ministero dello sviluppo economico, è stata realizzata dall'Istituto Poligrafico, Zecca dello Stato e Poste Italiane, e l'annullo sarà il primo giorno di emissione, martedì 8 gennaio, in occasione dell'inaugurazione del salone a Palazzo Vecchio e alla Fortezza da Basso.

