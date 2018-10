A Firenze primo master in Bag Design organizzato da Polimoda con la maison Valentino

Partirà il prossimo gennaio il primo master in Bag Design lanciato da Polimoda a Firenze in partnership con la maison Valentino: un percorso specialistico di nove mesi che garantirà una preparazione completa sulla categoria leather goods, integrando approccio creativo e artigianalità. Il corso comprende masterclass, workshop e un progetto brand-specific in collaborazione con la griffe, oltre a visite a sedi e stabilimenti produttivi sul territorio fiorentino. Al termine del percorso sono previste opportunità di stage in azienda, per consentire un confronto con la realtà professionale. Il corso approfondirà lo studio di tecniche di produzione e materiali, merchandising strategy e collection planning. «Amo sempre ripetere lo slogan

- dice Danilo Venturi, direttore di Polimoda - Borse e accessori hanno una rilevanza centrale nella moda perché sono feticci irrinunciabili e intramontabili. Per realizzare questi oggetti si attinge dalla tradizione, dal sapere artigiano, dai materiali di qualità, ma anche dall'innovazione, dalla creatività e dal design».

