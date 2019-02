Made in Italy, 130 aziende di moda partecipano al CPM Collection Première di Mosca

La moda italiana sotto i riflettori di Mosca. Sono 130 i nostri brand che fino al 28 febbraio partecipano alla CPM Collection Première Moscow all’interno dell’area “Italian Fashion” grazie all'Ente Moda Italia. Segno di una sempre maggiore attenzione delle aziende italiane per la presenza sul mercato russo, come dimostrano anche le tante iniziative strategiche per la promozione dello stile italiano in collaborazione con Agenzia ICE e Sistema Moda Italia. L’edizione 32 di CPM, il più importante salone moda della Russia e dell’Europa dell’Est, si svolge al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, e vede complessivamente la partecipazione di 1.370 marchi da tutto il mondo. All'interno dell'area “Italian Fashion” dedicata alla moda donna, uomo e bambino di abbigliamento e accessori una selezione di 130 brand italiani (più o meno in linea con le partecipazioni di un anno fa, assieme a quella tedesca è la partecipazione nazionale più numerosa), che presentano le loro novità per l’autunno-inverno 2019/2020. Grazie al supporto di Agenzia ICE viene organizzato anche quest'anno l’Italian Fashion Lounge, punto di incontro tra espositori, buyer e stampa. L’obiettivo è quello di consolidare e incrementare l’export del Made in Italy, ampliandone la distribuzione fino alle Regioni russe più remote.

