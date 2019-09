La moda Italiana torna a Mosca: dal 3 al 6 settembre 105 brand alla Cpm Collection Première Moscow

La moda Italiana torna a Mosca. Dal 3 al 6 settembre in scena una nuova edizione di “Italian fashion” a CPM Collection Première Moscow: sono 105 i brand italiani che l'Ente Moda Italia rende protagonisti nell’area dedicata allo stile italiano. Alte le aspettative per le aziende italiane verso il salone piattaforma per la moda sul mercato russo e dei paesi vicini, anche grazie a una serie di iniziative strategiche in collaborazione con Agenzia ICE e Sistema Moda Italia. L’edizione numero 33 del più importante salone moda della Russia e dell’Europa dell’Est, è in programma al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, e avrà aree speciali dedicate alle collezioni donna, uomo e bambino di abbigliamento e accessori. A questa edizione di CPM parteciperanno in totale circa 1.400 collezioni da 35 Paesi del mondo che presenteranno le loro novità per la primavera-estate 2020. Tra le iniziative in programma, da segnalare il cocktail di matchmaking in calendario il 4 settembre - realizzato da Messe Duesseldorf Moscow organizzatore di CPM - e dedicato alle aziende italiane di beachwear, al quale sono stati invitati circa 50 buyer russi e una selezione di blogger e influencer specializzati in beachwear. L’Italia si conferma sia nel 2018 che nella prima meta’ del 2019 al secondo posto come Paese fornitore di moda e accessori nella Federazione Russa.

