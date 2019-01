Fashion Kids Festival in Valle d'Aosta: la promozione turistica passa anche per la moda dei bambini

La promozione turistica passa anche per la moda e la Valle d'Aosta si affida addirittura ai bambini. Dal 5 all'11 gennaio la regione ospiterà il Fashion Kids Festival e l'evento clou consisterà in una sfilata di 18 bambini-modelli russi che indosseranno i costumi tradizionali per sfilare il 7 gennaio nella cornice del Castello Gamba di Châtillon, per poi spostarsi, nel pomeriggio, in centro ad Aosta. Nel corso del loro soggiorno valdostano, i protagonisti dell'evento saranno in altre località della Valle per promuovere altri siti e beni culturali. Il Festival sarà trasmettesso su emittenti televisive russe dell'area di San Pietroburgo e Samara, oltre che su numerosi canali social. «Questa iniziativa - spiega l'assessore al Turismo Laurent Viérin - rientra tra le attività di promozione della Valle d'Aosta su importanti mercati turistici esteri quali quello russo. In particolare, lo scopo dell'evento è quello di far conoscere, grazie alle immagini dei costumi, delle danze, dei castelli e della città, i beni culturali e le tradizioni popolari valdostane». I costumi che saranno indossati dai modelli russi sono stati messi a disposizione dai gruppi folkloristici valdostani dell'associazione Nos racines che, in occasione della sfilata organizzata ad Aosta, parteciperanno proponendo alcune danze tradizionali.

