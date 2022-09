Moda e cibo, un binomio vicente: anche a Roma i gioielli glam ispirati al mondo del food

Elsa Schiaparelli, Givenchy, Dolce e Gabbana, Moschino, sono solo alcune delle grandi griffe legate da uno speciale fil rouge. E questo fil rouge riguarda il cibo. Aveva cominciato Elsa Schiaparelli che aveva fatto disegnare da Salvador Dali nel 1937 un grande astice con ciuffo verde di prezzemolo sulla gonna di un abito di tulle di seta. Quasi vent’anni dopo Givenchy se l’era giocata sui limoni, mentre André Perugia aveva inventato delle scarpe straordinarie a forma di pesce. A seguire è stato tutto un dilagare di contaminazioni all’insegna del design, dalle confezioni di pasta firmate Dolce e Gabbana, all’icona del McDonald’s presentata per Moschino in passerella a Milano per la collezione autunno inverno 2014-2015, o ai gioielli effimeri di Keef Palas fatti con foglie di olive, peperoncini e materiali della natura.

Tra le novità, spicca l’eleganza senza tempo, di spirito ‘veg’, di Non Confunditur di Samba Gaetani d’Aragona, un brand fiorentino con tanta anima e con oggetti di ‘cuoio’ ricavato dai cereali che inneggiano alla sostenibilità e al rispetto.

Inutile dire che anche Roma ha molto da dire su questo trend. Basta varcare la soglia di una raffinata boutique di via Monte d’Oro e scoprire le collezioni di Riccardo Zannetti, un maestro della gioielleria e dell’orologeria, impegnato da tempo nella produzione di oggetti unici, realizzati con antica maestria. «Negli ultimi tempi le creazioni di Zannetti sono diventate degli imperdibili per i ‘foodies’» spiega Giulia Nekorkina, apprezzata food blogger e chef. «Gli oggetti che vanno di più? Gli orecchini, i pendenti, gli anelli della serie uva, non meno che i preziosi ‘montre for chef’, ispirati ai nostri grandi chef e ai loro piatti iconici, come lo spettacolare Vesuvio di Maccheroni di Alfonso Iaccarino».