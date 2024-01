Mob wife aesthetic: tornano pellicce, pantaloni di pelle e look anni Ottanta, la tendenza è "Moglie del boss"

Quiet luxury, addio. Se i maglioni di cachemire non erano proprio il vostro elemento e i loden a tinta unita non vi suscitavano poi chissà che emozioni è giunto - fortunatamente - il momento di archiviarli e passare a una tendenza un tantino più vistosa. La nuova estetica dominante su TikTok si chiama "Mob Wife": sì, letteralmente "Moglie del boss" ed è composta da pellicce anni Ottanta, capelli ultra vaporosi e pantaloni di pelle (tra le altre cose).

Le vip, a quanto pare, non vedevano l'ora: così Dua Lipa, Kendall Jenner ma anche l'insospettabile Jennifer Lawrence si sono tuffate nel proprio guardaroba emergendone con fake fur extralunghe, abiti animalier e chi più ne ha più ne metta.

Mob wife, come è nato il trend

I beninformati individuano tra le creatrici della nuova etetica l'italo-americana Sarah Arcuri, di origini calabresi, alter ego "The Sweet Paisana" (120mila follower su TikTok e Instagram), che si definisce la CEO della Mob wife aesthetic. Nella vita è sposata con Franco Porporino, produttore televisivo e patron di "Fresco da Franco", definito il ristorante italiano delle celebrità nel New Jersey. Nessuno, poi, si stupisce se è subito Jersey Shore, popolare show degli anni Duemila su Mtv: outfit improponibili, ciglia finte e trucco pesante, insomma, come dimenticarlo.

La tendenza social

La mob wife è l'estetica dell'inverno, come confermano le 119 milioni di visualizzazioni su TikTok, con il moltiplicarsi dei video tutorial, delle bacheche di Pinterest a tema e dei post di outfit su Instagram per diventare una vera "moglie del boss".

E in effetti i look richiamano i Sopranos, il Padrino o la Sharon Stone di Casinò. Insomma, altro che capi costosi mascherati da outfit casual, la mob wife è benestante e lo vuole dimostrare a suon di eccessi.