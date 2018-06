Meghan Markle osa l'outfit bohémien alle nozze della nipote di Lady D, ma questa volta piovono critiche

Not criticising Meghan Markle’s dress from the wedding yesterday in any way but literally have her dress as my bed sheets from @IKEAUK pic.twitter.com/8O3yBJUAAr — Michael Pearson (@MPJourno) 17 giugno 2018





abbandona ilbon ton e si cimenta con la tendenza bohémien. Per il matrimonio di Clelia, nipote di Lady Diana, dove è stata invitata insieme al marito, la neo Duchessa di Sussex ha scelto un abito firmato Oscar de la Renta che ha poco a che vedere con gli ultimi outfit sfoggiati: è ampio, a fantasia con volant e maniche abbondanti.LEGGI ANCHE: Meghan Markle, il papà confessa: «Ha pianto quando le ho detto che non sarei andato alle nozze»​ LEGGI ANCHE: Meghan Markle e la Regina insieme senza Harry: è la prima uscita pubblica​ Mentre i convinti supporter della tendenza boho sono rimasti entusiasti, su Meghan sono piovute critiche al grido di "no, non le sta bene", "è troppo grande" e "ho la stessa fantasia sul mio copriletto".Effettivamente il modello forse non si confaceva proprio al suo fisico, talmente minuto che le scelte più azzeccate sono quelle che la fasciano, e forse il cappellino bon ton non si abbinava proprio al look. Meghan però resta icona di stile: e come tale le tendenze deve proprio tentarle tutte.