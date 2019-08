Meghan Markle diventa stilista: la collezione per le donne che cercano lavoro

Meghan Markle è molte cose: duchessa, mamma, ex attrice, direttrice di Vogue per un numero. E ora anche stilista: per beneficienza visto che la reale consorte di Harry ha firmato una collezione per la charity Smart Works, che si occupa di ricollocare le donne disoccupate nel mondo del lavoro. Un tema che sta molto a cuore a Meghan, tanto che tra una vacanza a Ibiza e un volo a Nizza sul jet gentilmente offerto da Elton John si è presentata a sorpresa allo shooting di Londra per supportare le modelle (donne in cerca di lavoro) che indossano gli abiti da lei disegnati.



Meghan Markle battuta da Kate Middleton: la moglie di William è la preferita dagli inglesi

Meghan Markle e Harry tornano dalle vacanze extralusso con il jet privato: ecco quanto hanno speso

Camicia low cost (per i suoi standard), jeans skinny, capelli sciolti e tanti, tanti sorrisi, la duchessa ha abbracciato una per una attiviste e protagoniste divertendosi molto (almeno così pare) ad assistere allo shooting. Forse si è ricordata dei vecchi tempi, quelli di Suits, in cui i servizi fotografici li facevano a lei. Oltre a lei alla capsule collection hanno collaborato la stilista Misha Nonoo, Marks&Spencer, John Lewis e Jigsaw.



Ma insomma, quali sono i must have di Meghan Markle per trovare lavoro? La collezione è ancora top secret, ma sappiamo che sarà composta da pochi, essenziali, pezzi basic. Di cui nel dietro le quinte si intravede uno solo: tailleur gonna scuro (che non sembra poi una novità). Per il resto bisognerà aspettare il prossimo autunno.

We are so excited to see this special initiative come to life, helping to equip our clients with the perfect pieces for their interviews ✨ pic.twitter.com/VZdCQagDra — Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) August 22, 2019

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA