Meghan Markle incinta non rinuncia al glamour, luminosa nell'abito ispirato a una dea greca

Sarà pure incinta al quarto mese, ma Meghan Markle resta più glamour che mai. E per la cena di Stato a Tonga con il marito Harry sceglie, come spesso ha fatto in questa trasferta reale, il total white. Dopo il caftano turchese di qualche sera fa, Meghan resta sul lungo ma questa volta in versione tubino, quasi a sirena, con un piccolo spacco laterale e dei ricami di strass sulle spalline.

Il designer è Don O'Neill e il brand si chiama Theia, una dea greca che possedeva il potere di irradiare luce dagli occhi: tutto quello che fissava diventava luminoso, come se fosse coperto di glitter. E sembra che questo potere si sia esteso per una sera anche a Meghan, raggiante dopo gli ultimi giorni in cui la gravidanza la aveva messa un po' alla prova.



