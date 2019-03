Meghan Markle e Kate Middleton si "scontrano" al ricevimento per il Principe Carlo: è di nuovo sfida di look

Il glamour hollywoodiano contro il vintage britannico, lo spettacolo contro il bon ton a ogni costo. Si può riassumere così la sfida di stile (che magari non c'è, ma ci piace pensarlo) tra Meghan Markle e Kate Middleton, che si sono ritrovate al ricevimento di Buckingham Palace per il 50esimo anniversario dell’investitura del Principe Carlo a futuro re (è avvenuto nel 1969).

Entrambe hanno scelto colori chiari, puntando però su due stili del tutto diversi. Mentre Meghan, stoica agli sgoccioli della gravidanza, ha optato per un modello al ginocchio firmato Amanda Wakeley sui toni dell'oro e dell'argento, abbinato a un soprabito che aveva già indossato (per dimostrarci che anche lei ricicla), Kate ha puntato per un Alexander McQueen celeste pallido dalle linee fluide e vintage. Sicuramente meno appariscente, forse più chic. Le due cognate si saranno parlate o si saranno limitate a squadrare da lontano l'una il look dell'altra? Non è dato sapere: quel che è certo è che quelle foto di chiacchiere e sorrisi sono, al momento, solo un lontano ricordo.



