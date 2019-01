Meghan Markle molto incinta al centro per l'impiego: il suo look costa quattromila sterline

Molto incinta, ma sempre molto fashion: per l'ultima uscita in ordine di data Meghan Markle, Duchessa del Sussex, sposa di Harry e futura mamma reale ha scelto un outfit da oltre 4mila sterline. Meghan ha visitato il centro Smart Works che aiuta le donne a trovare lavoro e ha conquistato tutte a forza di sorrisi e gentilezze (per esempio aiutando una di loro a scegliere il look perfetto per un colloquio di lavoro).



The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.

So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 gennaio 2019