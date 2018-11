Meghan Markle, a Londra sbarca il brand di borse preferito della Duchessa

A Meghan basterà percorrere meno di 10 minuti di auto dalla residenza reale per scegliere un nuovo modello, mentre dall'Italia servirà un mezzo di trasporto più impegnativo. Il 5 novembre apre a Londra il primo monomarca di borse di lusso Strathberry, amate non solo dalla Duchessa di Sussex, ma anche da Lady Gaga e Natalie Dormer. Le borse con la barra di metallo si potranno toccare con mano e comprare nello shop in Burlington Arcade, all'interno della galleria commerciale che collega Bond Street a Piccadilly.

La prima volta che Meghan Markle ha indossato una Strathberry (modello Tri-Color Midi Totes) è stato a Nottingham a dicembre 2017, nel primo evento reale seguito all'annucio del fidanzamento con il principe Harry: nelle 24 ore seguenti online ne sono state vendute 400. Gli ideatori dei modelli amati da Meghan sono gli scozzesi Guy e Leeanne Hundleby, genitori di quattro figli.



Prima di diventare disegnatori di borse, Leeanne era consulente nel settore finanziario e Guy gestiva una società di produzione cinematografica. Nel 2013, seduti intorno al tavolo della loro cucina a Edimburgo decidono di cambiare vita e ora, dopo solo 5 anni, si ritrovano ad avere un negozio accanto a marchi come Manolo Blahnik, La Perla e Chanel. Le borse sono realizzate nello stesso laboratorio spagnolo dove Loewe crea le Puzzle da oltre 1000 sterline e Dior fabbrica gli articoli in pelle.

I due nel 2015 per incentivare le vendite utilizzano una piattaforma di crowdfunding, ma a dare lo slancio definitivo al marchio arriva Meghan, che viene contattata quando è nota per la serie "Suits" e non perché fidanzata e futura moglie del principe Harry. «Ho sempre pensato che fosse elegante - ammette Leeanne al “Telegraph” -. Per questo ho scritto al suo agente inviando alcuni pezzi. Non sai mai se quello che hai proposto piacerà o se non lo vedrai mai più. Il giorno in cui aveva con sé la borsa è stato del tutto inaspettato».



