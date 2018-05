Meghan Markle, svelato l'abito da sposa: costerà 113mila euro

Svelato l'abito da sposa di Meghan Markle: sarà firmato Ralph&Russo e costerà 100mila sterline (circa 113mila euro), gentilmente offerto dallo sposo e dalla famiglia reale. Lo rivela il Daily Mail, secondo il quale Meghan il 19 maggio indosserà due abiti: il primo, da sposa, per avviarsi fino all'altare della cappella di St George a Windsor, davanti a 600 invitati e poi al ricevimento del castello di Windsor. L'abito, scrive il Daily Mail, sarà ricoperto di perline e cucito a mano.LEGGI ANCHE: Sarà il padre ad accompagnare Meghan all'altare: ma niente damigella d'onore LEGGI ANCHE: Dal mirto nel bouquet al castello per i corgie: tutte le regole del Royal wedding «Potrà risultare costoso, ma questo è il matrimonio dell'anno e sono state impiegate centinaia di ore per la manodopera per realizzarlo, quasi tutto a mano», ha rivelato una fonte al Daily Mail. Meghan poi opterà per un secondo abito per il ricevimento privato offerto dal principe Carlo a Frogmore House. Il brand scelto dalla sposa, fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi australiani e tra i favoriti da Meghan, è sempre stato molto amato anche dalle star di Hollywood che, più di una volta hanno indossato le creazioni da sogno di questa maison sul red carpet. Tra le fan anche Jennifer Lopez, Jessica Alba e Gwyneth Paltrow. Le rivelazioni sull'abito da sposa giungono nel momento in cui Kensington Palace ha annunciato nuovi dettagli sul matrimonio.Per esempio, Harry e Meghan, 33 e 36 anni, andranno in luna di miele ad estate inoltrate e assolveranno il loro primo impegno pubblico come marito e moglie già alcuni giorni dopo le nozze. E ancora, scrive il Sun, il padre di Meghan, Thomas Markle, 72 anni, è stato avvistato mentre provava il suo di abito presso un sarto vicino casa, a Rosarito, nel Messico. Ieri, un portavoce di Palazzo ha rivelato che i genitori divorziati della sposa saranno ricevuti dalla regina Elisabetta, dal consorte Filippo e altri reali una settimana prima del matrimonio. Inoltre, la mamma di Meghan, Doria Ragland, 61 anni, accompagnerà personalmente in automobile sua figlia a Windsor, un fatto inedito per un matrimonio dinastico.Il brand londinese Ralph&Russo è particolarmente amato da Meghan, che lo aveva scelto già per gli scatti ufficiali del fidanzamento con Harry: l'abito nero tutto in trasparenza era costato 63mila euro. Ralph&Russo è stato fondato nel 2007 da Michael Russo e Tamara Ralph: da allora la coppia, che sta insieme anche nella vita, si è specializzata in abiti di haute couture particolarmente elaborati.