Margot Robbie, l'attrice del film “Tonya” nuova testimonial dei profumi Chanel

L'attrice e produttrice australiana Margot Robbie , 28 anni, è la nuova testimonial dei profumi della maison Chanel . Divenuta nota al grande pubblico al fianco di Leonardo DiCaprio nel film di Martin Scorsese

The Wolf of Wall Street

stata nominata agli Oscar per la sua interpretazione di Tonya Harding nel film

Tonya





Margot Robbie, che ha appena interpretato la regina Elisabetta in , che ha prodotto con la sua casa di produzione LuckyChap Entertainment, fondata nel 2014 con l'ambizione di realizzare produzioni che raccontino storie di personaggi femminili forti, dirette da registe e sceneggiatrici.

Mary Queen Of Scots

di Josie Rourke, è la protagonista del nuovo film di Quentin Tarantino,

C'era una volta a Hollywood

, in concorso a Cannes, nel ruolo di Sharon Tate al fianco di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Dal 2018, l'attrice è ambasciatrice moda di Chanel, come volto della campagna per la collezione Coco Neige autunno-inverno 2018-2019.

