Manolo Blahnik acquisisce il Calzaturificio Re Marcello, leader italiano nella produzione di scarpe da donna

Manolo Blahnik ha annunciato l'acquisizione del Calzaturificio Re Marcello, leader italiano nella produzione di calzature da donna. Fondato nel 1938 dalla famiglia Re, lo stabilimento situato a Vigevano (Pavia), produce scarpe da donna di lusso per il marchio Manolo Blahnik dal 1990.

L'ingresso nel Gruppo Blahnik dei 77 artigiani altamente qualificati di Re Marcello rafforzerà il marchio Manolo Blahnik, spiega una nota dell'azienda «per favorire lo sviluppo del talento artigianale e per coltivare l'arte di produrre calzature per le generazioni future». Nell'ambito dell'acquisizione e in quanto parte della stessa, l'attuale management composto da Bruno Re e Giuse Galazzi resterà in carica per il prossimo futuro, collaborando con il management della maison per garantire la continuità.

«Conosco la famiglia Re da quasi trent'anni - ha commentato il designer di origini spagnole - ammiro da lunga data la loro attività, perché la loro capacità di dare vita ai miei progetti riesce a trasformare la fantasia in realtà». Con 50 anni di attività, che festeggerà nel 2020, Manolo Blahnik è uno dei più influenti designer di calzature al mondo. Le sue scarpe artigianali hanno clienti in ogni parte del mondo. Tutte le sue calzature nascono dai suoi disegni e vengono poi trasformate in prototipi. Le forme e i tacchi sono modellati e perfezionati dalle sue mani. Il suo lavoro e la sua storia sono stati svelati nel documentario cinematografico “Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards”, uscito nel settembre 2017. Nel giugno scorso il museo Wallace Collection di Londra ha presentato «An Enquiring Mind: Manolo Blahnik alla Wallace Collection».

