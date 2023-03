Mamma vive con 180 euro a settimana ma spende (quasi) tutto per abiti firmati per la figlia. «Se dovessi morire di fame per lei lo farei»

E' una mamma che vive con soli 180 euro a settimana, ma spende (quasi) tutti i suoi soldi in abiti firmati e appariscenti per la figlia di sette mesi. Carissa Spark, del Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, ha ammesso che le sue priorità risiedono nel vestire sua figlia, Lavinia, a festa piuttosto che nell'acquistare generi alimentari per se stessa. La mamma single vive grazie al sostegno finanziario del governo e studia part-time per diventare parrucchiera. Spende metà del suo reddito in abiti firmati per bambini e sopravvive con zuppa in scatola e noodles istantanei per fornire il meglio a sua figlia. «Mi piacciono molti fiocchi, molti fronzoli, nastri, qualsiasi cosa luccicante - non sarò mai così», ha detto nel reality show Blinging Up Baby. «Se dovessi morire di fame per comprare i suoi gioielli, probabilmente lo farei». La sua passione è la marca Louis Vuitton ma le bollette fatica a pagarle.

Carissa si ritrova spesso a contare i centesimi per pagare le bollette e comprarsi l'essenziale, eeppure si assicura sempre che i bisogni di sua figlia siano soddisfatti prima di pensare a se stessa, che si tratti di cibo, vestiti o giocattoli. «Mi assicuro sempre che Lavinia abbia le cose di cui ha bisogno per prima. «Sto vivendo con tazze di zuppe e pacchetti di pasta». Ma non tutti condividono la visione di Carissa, anzi. Riceve spesso minacce sui social. «Non mi interessa davvero di loro, Katie Price è la mia più grande gioia».

La mamma single si assicura che sua figlia indossi gli articoli firmati per avere un guardaroba costoso. «Spero che quando guarderò le foto con lei, possa vedere quanti sforzi sono stati fatti e quanto fosse amata», ha detto Carissa. Lei è stata cresciuta dai nonni dopo che sua madre, allora diciassettenne, non riusciva a gestire la responsabilità di una figlia. Sua nonna la sostiene ancora, anche finanziariamente. «Penso che se non la aiutassimo, non sarebbe in grado di avere cibo, ha detto sua nonna. «Come famiglia facciamo molto di lei, tutti noi. Questo è quello che fai per la tua famiglia, li aiuti». «La mia Lavinia deve avere il meglio dalla vita», ha concluso la mamma.