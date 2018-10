Luca Argentero, l'attore è il nuovo volto del brand Falconeri

Quando ritornano è sempre un piacere. Per gli occhi. L'attore Luca Argentero, già in passato testimonial per Falconeri, sarà brand ambassador del marchio made in Italy leader nel cashmere per le stagioni autunno-inverno 2018/19 e primavera-estate 2019. Una rinverdita collaborazione che, grazie all'immagine elegante e sofisticata di Argentero, segna nuovamente la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema. E se per la casa di moda “sono le nostre passioni a raccontare chi siamo”, vivere la quotidianità in ogni suo attimo, con quello che riesce a regalarci, assaporando fino in fondo la routine frenetica e godendo dei momenti lieti, è sicuramente un buon consiglio di stile.



Da vestire con le creazioni del brand adatte ad ogni occasione. Capi che diventano, grazie alla loro versatilità, ideali compagni di viaggio perché raccontano una tradizione che non si è fermata davanti alle sfide della contemporaneità ed è, per questo motivo, senza tempo. Luca Argentero si lascia fotografare a bordo di un sidecar nella campagna di lancio, pronto per partire alla scoperta di nuove mete senza dimenticare il comfort. L'attore, celebre per aver recitato sul grande e piccolo schermo, in film e serie televisive come “Saturno contro”, “Un boss in salotto” e “Sirene”, solo per citarne alcuni, indossa un cardigan a collo alto realizzato in cashmere ultrasoft e abbotonatura centrale. Confermando il valore stilistico di Falconeri e quella visione della moda che si avvicina al target di riferimento del marchio.

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA