Prima copertina per Lila, la figlia sedicenne di Kate Moss

Due anni fa madre e figlia avevano posato insieme per

Prima copertina per la figlia di Kate Moss, Lila, 16 anni compiuti lo scorso settembre, che appare sulla cover del Winter Issue di

Dazed

appena uscito nelle edicole britanniche.Per il suo esordio, la giovane modella non poteva che scegliere la prestigiosa rivista bimestrale, visto che il fondatore della testata è suo padre, Jefferson Hack, separato da anni dalla madre Kate, ma da sempre in ottimi rapporti con lei. Nella foto di copertina scattata da Tim Walker - che in passato ha immortalato Kate diverse volte - la 16enne indossa un abito a pois di Celine, by Hedi Slimane, e un cappellino molto british con tanto di veletta. Sotto contratto con l'agenzia della mamma, la Kate Moss Model Agency, Lila è stata da poco ingaggiata come volto per il marchio di cosmetici Marc Jacobs Beauty.