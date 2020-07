Lidl, la linea d'abbigliamento va a ruba sul web: scarpe rivendute a 700 euro

Tutti pazzi per la linea di abbigliamento a marchio Lidl. No, non è uno scherzo, ma quanto sta realmente accadendo sul web in queste ore. La catena tedesca di supermercati ha letteralmente conquistato i social con i suoi capi streetwear low cost: si va dalle scarpe (€ 12,90) alle ciabatte (€ 3,99), dai calzini (€ 0,99) alla t-shirt (€ 3,99). Tutto nei classici colori del marchio Lidl, ovvero giallo, blu e rosso, con logo in bella vista.

Lidl tuttavia non vende questi articoli in tutti i paesi. Su Twitter la catena tedesca è stata letteralmente presa d'assalto da richieste provenienti da tutto il mondo, Italia inclusa, dove però i capi non sono acquistabili. L'ironia è stata probabilmente il motore di tanto interesse verso calzini e ciabatte Lidl, ma sul web c'è chi fa sul serio e prova a lucrarci: su eBay un utente rivende le scarpe a oltre 700 euro. Ma qualcuno le acquistarà davvero?

