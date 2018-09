Les Copains festeggia 60 anni, il live di Michele Bravi durante Milano Moda Donna

«Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero (...)». Inizia sulle note de “Il diario degli errori” con l'emozionante live del cantante Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e nuovo talento della discografia italiana, la sfilata-evento per festeggiare i sessant'anni del brand Les Copains, marchio simbolo del made in Italy nel mondo. L'interprete sfoggia sul palco un completo dalle fantasie floreali e la scenografia del tableau vivant, durante Milano Moda Donna, è quella di Palazzo Reale, nel cuore della città meneghina.

Ventuno i look presentati per la prossima spring-summer 2019 e l'opening, lo scorso 20 settembre, di una nuova boutique in via Manzoni 21 in occasione della fashion week. Les Copains, come da tradizione della maison fondata negli anni '60 da Mario Bandiera, cavalca l'onda della contemporaneità e lo fa con capi iconici reinterpretati strizzando l'occhio all'attualità. Lontano dagli stereotipi del déjà vu, l'omaggio all'heritage della casa di moda si arricchisce con flag jacket, minipoule e guardando alle divise militari. Tra alamari oro e preziose lavorazioni di alta maglieria, la collezione è stata realizzata con la speciale collaborazione degli allievi dell'Istituto Marangoni di Milano. Il mood della capsule collection gioca sulle tonalità del total white, dai minidress alle giacche con applicazioni che evocano il military effect e l'accessorio must diventa la maxibag con le frange. Irrinunciabile per chi ama le atmosfere da cowgirl.

Dalle sovrapposizioni ai volumi, così le aderenze e le asimmetrie ripropongono il fil rouge delle sfilate internazionali, quasi a capovolgere quell'idea di stile che, fino ad oggi, ha preferito l'oversize quale protagonista indiscusso in passerella. Un evento celebrativo, ma non solo, che ha visto anche, accanto al fashion, note di gusto per una serata multisensoriale grazie ai partner dell'anniversario. Delizia per il palato dei tanti ospiti i tortellini glitterati d'oro dello chef Daniele Persegani, mentre Moresque, linea giovane di profumeria, ha pensato alla fragranza “Sole” con la sua Gold Collection e, attraverso la fusione dell'aceto balsamico Malagoli di Modena alla raffinatezza del cioccolato e l'oro purissimo 22 carati, gli invitati hanno potuto assaporare un vero e proprio gioiello di gusto. Una sfilata omaggio alle donne e al loro gold touch per festeggiare il sessantenario della casa di moda, eccellenza tutta italiana all'estero.

