Kylie Jenner lancia la sua prima collezione sportswear in collaborazione con Adidas

La piccola di casa Kardashian non ha nulla da invidiare al clan di sorelle e sorellastre, anzi. Kylie Jenner, sorella minore della bellissima Kendall e acquisita di Kim Kardashian e i suoi fratelli, a quasi 22 anni ha uno spirito imprenditoriale che frutta miliardi di dollari. Fondatrice e ceo della linea beauty "Kylie Cosmetics", nonché già testimonial per il brand Puma e volto dell'advertising campaign delle sneakers "Falcon" di Adidas nell'estate scorsa, Kylie Jenner si è lanciata in un nuovo progetto.

Questa volta si tratta di una partnership proprio con Adidas che la vede protagonista nel lancio della sua prima collezione sportswear. La capsule collection firmata dall'influencer che vanta più di 129 milioni di follower su Instagram, grazie anche alla carriera di personaggio televisivo nel docureality "Al passo con i Kardashian", si chiama "Reveal your voice" ed è composta da sneakers dalla suola alta, felpe, ma anche reggiseni e body che nelle tonalità, in particolare il blu, si ispirano alla sua linea di prodotti cosmetici e per il make up. Mentre sua sorella Kendall, dopo essere stata ambasciatrice di Adidas Originals, sembra avere abbandonato per un attimo il vizio di famiglia che le vuole affezionate al brand, diventando protagonista della nuova campagna di Longchamp in riva al mare dove indossa hot pants e passeggia con un cavallo che poi è l'icona del marchio leader nel mondo della pelletteria di lusso.

Ultimo aggiornamento: 17:46

