“Kurt wash here”: la figlia del leader di Kurt Cobain lancia una collezione con i disegni originali del padre

Kurt Cobain lasciava questo mondo 25 anni fa con una lettera e un’eredità musicale destinata a diventare eterna. Il modo in cui il leader dei Nirvana è stato ricordato, musicalmente e artisticamente, dal momento della sua scomparsa ad oggi, sono innumerevoli e l’ultimo ha origine dalla mente creativa di Frances Bean Cobain, figlia dell’unione di Kurt con Courteny Love. “Kurt was here” (“Kurt è stato qui”) è una linea moda ispirata dai disegni e dai dipinti nati letteralmente dalla mano del cantautore di Aberdeen, per la prima volta riprodotti su capi d’abbigliamento per essere indossati dai fan e da tutti i nostalgici degli anni 90. La capsule collection conta circa 50 pezzi tra t-shirt e felpe basic dai toni neutri e dallo stile decisamente essenziale (perfetti da indossare in abbinamento a camicie plaid e cardigan dall’accento grunge) sulle quali sono stampati scheletri, auto caricature e frasi iconiche sul calco degli originali a mano libera di Kurt.



La collezione, che a inizio 2020 sarà integrata di ulteriori prodotti, nasce dall’idea di celebrare la visione della vita e del mondo della rockstar indimenticata che, neanche a dirlo, ad oggi si rivela perfettamente attuale. Realizzata sotto l’esclusiva supervisione dell’unica figlia ed ereditiera, “Kurt was here” è frutto della collaborazione di due grandi società legate a Kurt e al mondo della musica (The End of Music e Live Nation Merchandise) ed è oggi disponibile online sul sito kurtcobainshop.com e nei prestigiosi grandi magazzini(per gli Usa) e(per la Gran Bretagna). Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto alla Jed Foundation, una organizzazione no profit che si dedica alla prevenzione ai suicidi e ai disturbi emotivi di giovani e teenager.