Kitty Spencer a Roma per il nuovo negozio Dolce&Gabbana: show in piazza di Spagna

C'era anche lei a Roma per l'inaugurazione del nuovo negozio Dolce&Gabbana. Lady Kitty Spencer, nipote di Lady D e amica della Maison (la ricordiamo sul Lago di Como in versione Lucia Mondella) ha fatto incursione in piazza di Spagna, fasciata in un completo doppiopetto dal taglio maschile con profili animalier.

Con lei, oltre a Domenico Dolce, un parterre di esponenti dello star system italiano: da Giuseppe Tornatore a Claudia Gerini passando per Scilla Ruffo di Calabria in versione dj. Ed è stato show anche in piazza di Spagna, dove sotto gli occhi di romani e turisti è andato in scena uno spettacolo con personaggi in stile Alice nel paese delle meraviglie: tre altissime "cantanti" hanno sfilato intorno alla fontana della Barcaccia intonando arie dell'opera.



A pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, il negozio D&G si sviluppa su due piani ed è pensato per una città sinonimo di magnificenza e unicità in tutto il mondo. Lo spazio è stato progettato in collaborazione con l’architetto Eric Carlson, dello studio Carbondale, esplorando, ancora una volta, le affascinanti maestranze artigianali italiane. Tra chandelier che affondano le loro radici nella tradizione dell’artigianato italiano, un trionfo di marmi e scritte latine, intarsiate in mosaico oro, tratte da componimenti poetici e lettere di celebri scrittori dell’antichità: un tributo a una città che è stata culla di uomini e pensatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura. Alla luce del primo chandelier, un mosaico circolare con tessere intarsiate a mano da artigiani locali riproduce la Lupa, simbolo per eccellenza di Roma. Sui pavimenti in cui sono presenti tre mosaici a forma circolare intarsiati in marmo azul boquira e raffiguranti putti che portano le scritte: Paradiso, amore e bellezza.

