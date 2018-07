Kitty Spencer testimonial di Dolce&Gabbana: la nipote di Lady D come Lucia dei Promessi Sposi

Dal momento della sua apparizione al royal wedding di Harry e Meghan si era capito che Kitty Spencer, bionda nipote di Lady Diana, sarebbe diventata una beniamina del mondo della moda. E l'impressione era così giusta che qualche mese dopo eccola su quel ramo del Lago di Como nelle manzoniane vesti di Lucia, firmate, per l'occasione, nientemeno che Dolce&Gabbana.Lady Kitty è salita in passerella per gli stilisti italiani per la quattro giorni di alta moda che si è svolta sul lago: al defilé di D&G a tema Promessi Sposi tutti i flash sono stati per lei. Il momento da protagonista è stato talmente intenso e, si vocifera, il vestito talmente bello che Kitty non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime, ritratta su Instagram mentre piange tra le braccia di Domenico Dolce.E ora eccola in posa sul lago, proprio come la Lucia di Alessandro Manzoni, con corsetto e corona di spille, i biondi capelli raccolti in una crocchia e eyeliner a dosi massicce (perchè ok l'allure da romanzo ma un tocco glamour ci vuole). «Sono abbastanza Dolce&Gabbana?», chiede nel video condiviso sulla pagina Facebook degli stilisti italiani. Sembra proprio di sì: questo, di matrimonio, s'ha da fare.