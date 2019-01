Kate Middleton ricicla il cappotto tartan del 2012 (e lancia una "frecciata" a Meghan Markle)

Tartan, che passione. Quella di Kate Middleton, che sguazza nel ritorno della tendenza scozzese (vedi anche la gonna di qualche tempo fa), e ne approfitta per lanciare una stoccata alla reale cognata Meghan Markle. Kate infatti ha scelto di sfoggiare (di nuovo) un cappottino tartan Alexander McQueen per l'inaugurazione del Victoria&Albert museum a Dundee, Scozia.

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Quote dei bookmakers a picco



Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stesso cappotto che ha già esibito svariate volte, la prima nel lontano 2012 per visitare la scuola Saint Andrew's (che fu anche la sua). Provocando svariati effetti positivi: il primo è suscitare l'affetto e la simpatia del popolo scozzese indossando il tipico motivo tradizionale, il secondo è distinguersi dallo stile a numerosi zeri di Meghan, che per i vestiti di certo non bada a spese. Che poi, parliamo sempre di un cappotto firmato fatto su misura: i grandi classici non muoiono mai.