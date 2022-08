Venerdì 5 Agosto 2022, 17:55

Tutti pazzi per Kate: la Duchessa di Cambridge, da anni icona di stile, non accenna a voler cedere lo scettro, anzi, sfodera uno dopo l'altro look osannati dalla critica che la portano in vetta a ogni classifica di stile. In particolare, Kate è stata incoronata (pure) dal Tatler magazine, che la piazza al primo posto tra le 25 celebrità britanniche meglio vestite di questa prima metà del 2022.

Un po' Julia un po' Diana

L'outfit che ha convinto tutti? L'abito a pois sfoggiato da Kate al Royal Ascot del giugno scorso. Cosa vi ricorda? Ovviamente quello di Julia Roberts nel cult "Pretty woman", quando accompagna Richard Gere al match di polo. In realtà, secondo i beninformati, il look di Kate era un omaggio a Lady Diana, che ne scelse uno simile per il Royal Ascot dell'86: il risultato, comunque, è lo stesso. Regina di stile anche per l'occhio alla sostenibilità che la ha sempre contraddistinta (dalla cognata Meghan, mai vista - contrariamente alla nostra - due volte con lo stesso outfit, per non parlare degli abiti Zara che puntualmente manda sold out).

Sul podio insieme a lei Vimbai Masiyiwa, donna d'affari dello Zimbabwe dallo stile ricercato ed estroso, e la modella teen Freya Aspinall, regina del casual colorato. All'11esimo posto spicca un'altra testa coronata (o quasi, diciamo): la principessa Beatrice, che ha detto sì ad Edoardo Mapelli Mozzi indossando un abito da sposa vintage appartenuto alla nonna Regina e da allora è balzata agli onori delle cronache fashion, convincendo poi con uno o due outfit da neomamma particolarmente azzeccati.

Da Bridgerton con furore

Reali a parte, spunta all'ottavo posto una conoscenza dei fan di Netflix: Simone Ashley, la bellezza che ha fatto sudare (per usare un eufemismo) il visconte di Bridgerton dell'omonima serie tv, e che sta bene con un po' tutto, meglio se firmato. La sua comparsata in rosa Valentino ai Bafta non è stata mai dimenticata, così come l'abito Gucci sfoggiato alla prima londinese della popolare serie tv. Astro nascente della galassia della moda, scrive il Daily Mail: ha solo 27 anni quindi non stentiamo a crederlo.

L'altra metà del cielo

E gli uomini? Al quinto posto troviamo il centrocampista del Chelsea, 22 anni che quando non indossa la maglia della sua squadra sembra dare il meglio di sè, e al settimo Hamish Bowles, editor di Vogue che bazzica eventi mondani tra cui il Met Gala, dove si è presentato con slippers di velluto e corona di bronzo. Un po' più giù ci sono anche Romeo Beckham, figlio di David e della ex Spice ora stilista Victoria, marito di Nicola Peltz e il suo stile effortless.