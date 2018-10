Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a colpi di look

"Blu? No, rosa". Le habituée della Disney riconosceranno la citazione di un famoso cartone animato in cui al centro del contendere c'era il colore del vestito di una principessa. E oggi Kate Middleton e Meghan Markle, due principesse moderne, hanno scelto i due colori "speculari" per il look al matrimonio della cugina Eugenie di York. Sapendo, con buona pace della sposa, che tutti gli occhi sarebbero stati - ovviamente - puntati su di loro.

Il dress code richiesto era "tradizionale": quindi vestito midi e cappellino per entrambe, come in ogni matrimonio britannico che si rispetti. Ma Kate e Meghan non avrebbero potuto essere più abbinate e allo stesso tempo più diverse.



La Duchessa di Cambridge ha stupito non tanto per la firma dell'abito (Alexander McQueen, il suo must) ma per il colore: rosa intenso, quasi magenta, abbinato a un estrosissimo cappello con veletta di Philip Treacy (altro must dei matrimoni inglesi).



Meghan invece, ultima sposa reale prima di Eugenie la quale, a dirla tutta, ha dovuto rinviare le nozze proprio per cedere il passo al reale cugino e consorte, ha puntato su soprabito firmato Givenchy elegantissimo ma dalla linea sobria (anche un po' troppo). E mentre Kate, cinta in vita, ha voluto sottolineare che, a qualche mese dal parto, è di nuovo magrissima, la linea dritta dell'abito di Meghan non mancherà di scatenare i pettegolezzi su un'eventuale gravidanza. Anche perchè la Duchessa del Sussex ci ha abituati a look un filino più originali, soprattutto quando si tratta di matrimoni. La sfida di stile non ci sarà, ma se ci fosse stavolta la avrebbe vinta Kate.

