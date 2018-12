Kate Middleton osa la maxi gonna scozzese: e a Kensington Palace è subito Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà pure impegnata a litigare con Meghan Markle, ma Kate Middleton, che sulle tendenze non perde un colpo, non ha nessuna intenzione di cederle lo scettro di regina di stile. L'ultima mossa in ordine di data è la gonna tartan firmata Emilia Wickstead che la Duchessa ha sfoggiato per un impegno insieme al marito William nel corso del quale ha colto l'occasione per pronunciare il primo "Buon Natale" del 2018.Perché non è mai troppo presto per gli auguri e non è nemmeno mai troppo tardi per indossare il tartan, che già a suo tempo aveva invaso le passerelle dell'autunno-inverno in tutte le versioni possibili: dal fluo di Versace al plaid di Gucci passando per gli scacchi Dior.Kate lo sa bene e per il Christmas party delle famiglie dell'Air Force ha puntato su una maxi gonna Emilia Wickstead che parla da sola. Cosa dice? Cene di Natale, alberi addobbati e pure un po' Love Actually, visto che alla festa c'erano anche i fiocchi di neve finti. Cosa ci insegna Kate? A non aver paura di indossare la gonna lunga, a maggior ragione se da sola vale il colpo d'occhio, e a non dar retta a chi ci dice che la fantasia scozzese è riservata ai boscaioli anni '90. E Meghan? Zitta.