Morto Karl Lagerfeld, lo stilista aveva 85 anni

È morto Karl Lagerfeld, leggendario stilista, sarto e fotografo tedesco. Kaiser Karl, così lo chiamavano nel mondo della moda, aveva 85 anni ed attualmente era direttore creativo per Chanel, Fendi oltre che per il brand che portava il suo nome.

Lagerfeld era nato il 10 settembre 1933 ad Amburgo, ma la sua data di nascita esatta rimane un mistero che si è sempre rifiutato di confermare e che ha contribuito, tra le altre cose, all'aura di elegante mistero intorno al suo personaggio. Il suo nome era da sempre associato alla sperimentazione e all'eclettica indipendenza di un creatore che, contrariamente agli altri, non si è mai legato a un solo brand, limitandosi a prestare il proprio genio a una varietà di etichette, anche tre in contemporanea. «Disegno come respiro - diceva - Non chiedi di respirare, accade e basta. E se non riuscissi a respirare, sarei nei guai».



Partito da Amburgo insieme alla madre quando aveva una ventina d'anni (e sbarcato a Parigi, dove si fece notare grazie a un concorso e aprì un suo negozio), Lagerfeld è stato dagli anni '60 in poi uno dei personaggi per eccellenza del mondo del fashion. Occhiali e completo nero, chioma bianchissima e una classe innata, aveva fatto parlare la sua assenza all'ultima sfilata Chanel a Parigi: «Karl è stanco» l'unica informazione trapelata. A salutare il front row il suo braccio destro Virginie Viard, direttrice dello studio creativo della maison.

