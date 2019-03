Reebok sceglie Jourdan Dunn per la campagna che celebrare l'indipendenza femminile

«Sono entusiasta di annunciare di essere entrata a far parte della famiglia #Reebok». Ed è subito hashtag e post su Instagram da 53mila visualizzazioni grazie ad un videoclip girato per il noto brand di sportswear con cui la top model londinese Jourdan Dunn ha dato notizia dell'inizio della sua collaborazione con Reebok in qualità di testimonial. Lei, classe 1990, per i curiosi è una delle poche modelle di colore che hanno sfilato per Prada negli ultimi anni e, secondo qualcuno nel fashion system, può essere considerata la nuova "Venere nera" delle passerelle internazionali, l'erede spirituale della mitica Naomi Campbell.



La collaborazione della supermodella inglese con il marchio non è casuale e rientra in un progetto più ampio che ha l'obiettivo di celebrare l'indipendenza femminile: una campagna pubblicitaria intitolata "Break the standard" che è un tributo alle donne di carattere e a chi non ha paura di sfidare quotidianamente le convenzioni sociali. L'advertising campaign, con il volto della bella Jourdan che è anche un'affermata imprenditrice, è inoltre un invito per l'universo femminile ad osare e a sperimentare anche nell'abbigliamento. Mescolando capi streetstyle ad elementi dai dettagli più classici. Con una collezione contemporanea nella quale l'animo sportivo riesce a fondersi ad una nuova idea di eleganza, tra outfit sfrontati, grafiche e stampe spesso riprese dall'heritage del brand Reebok. E l'indole ribelle e creativa di Jourdan Dunn interpreta alla perfezione la campagna pubblicitaria che esalta la libertà femminile in tutte le sue forme.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA