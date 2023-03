Jeremy Scott lascia Moschino, l'annuncio: «Sono stati 10 anni di creatività e immaginazione»

Jeremy Scott lascia Moschino dopo 10 anni. Un'altra uscita importante nel valzer dei direttori creativi dopo l'addio a Gucci di Alessandro Michele, sostituito poi da Santo De Sabato.

Ringraziamenti a Scott sono arrivati da Massimo Ferretti di Aeffe, proprietaria di Moschino. «Voglio ringraziare Jeremy per il suo impegno decennale alla maison creata da Franco Moschino e per la sua visione originale e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino».

Scott, il Peter Pan dall'identità pop

Jeremy Scott approda a Moschino nel 2013. Prende il posto di Rossella Jardini, prima braccio destro di Franco in persona (che la definiva "Capricorno ascendente Hermès"), poi direttrice creativa. Il Peter Pan della moda, soprannome che si è guadagnato in questi anni, raccoglie l'eredità ironica che contraddistingue la maison e la decuplica. Lo hanno paragonato ad Andy Warhol ma lui preferisce Roy Lichtenstein: «Si potrebbe scrivere una dissertazione di centinaia di pagine sul perché ha scelto di usare i fumetti. Ma puoi anche solo dire Oh, che carino!», dichiara poco dopo il suo esordio. Barbie, i Looney Tunes, Topolino ma anche i bouquet di fiori che diventano abiti: il mondo di Moschino è strano e coloratissimo. Qualcuno si lamenta che si sia spinto troppo in là, diventando una caricatura di se stesso. Intanto diventa il prediletto di star come Katie Perry e Gwen Stefani.

L'addio

«Questi 10 anni in Moschino sono stati una fantastica celebrazione di creatività e immaginazione - ha dichiarato Jeremy Scott - Sono davvero orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle. Vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l'onore di guidare questa iconica Maison. Vorrei anche ringraziare tutti i miei fans in tutto il mondo che hanno celebrato me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi nulla di ciò che è stato sarebbe stato possibile».