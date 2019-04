Jennifer Lopez è l'icona fashion 2019: ecco tutti i suoi look memorabili

La abbiamo vista ballare scatenata con pantaloni cargo e catene d'oro, sinuosa davanti al ventilatore con un memorabile maxidress azzurro, fasciata in svariati (e stringati) micro bikini color fluo. E cosa dire dell'abito Versace a stampa tropicale ai Grammy del 2000, diventato talmente iconico da essere stato rivisitato in una delle ultime collezioni della maison di Donatella? Jennifer Lopez, 50 anni e una serie di look degni di nota alle spalle, il 3 giugno riceverà il premio di Fashion Icon ai CFDA Awards.

Uno stile il suo, per dirla con il presidente e Ceo del premio Steven Kolb, «coraggioso, disinibito e sempre memorabile». E in effetti non avremmo trovato un modo migliore di definire l'icona JLo, l'unica sulla cresta dell'onda (e della moda) da oltre 20 anni, in grado di fare scalpore a mezzo secolo suonato per un abito Valentino che lasciava poco all'immaginazione, di lanciare challenge fitness che diventano subito virali, di sposarsi - a breve - per la quarta volta senza dimenticare di stare al passo con le tendenze.



I designer litigano per vestirla, i fan la imitano, insomma un po' tutti amano Jenny from the block, che a Brooklyn ritirerà il premio che è stato di Naomi, Beyoncé e perfino la nostra Franca Sozzani. E (la domanda che tutti si fanno) soprattutto: come sarà vestita?